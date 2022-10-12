Воздушную тревогу объявили в центральных и южных районах Украины

Воздушная тревога вновь объявлена на Украине Фото: REUTERS

Воздушная тревога в третий день подряд объявлена в нескольких регионах Украины в среду, 12 октября 2022 года. По данным местных журналистов, сирены завыли в центральных и южных частях страны, в том числе в Одессе.

О воздушной тревоге предупредили население, в частности, власти Киева, Черкасской, Одесской и Полтавской областей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожья с полуночи слышны звуки взрывов.

Напомним, днем ранее журналисты сообщили, что звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах. В их числе называются Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Сумская области.

Это произошло на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской инфраструктуры.