Зеленский пожаловался на нехватку систем ПВО в украинской армии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины имеют в настоящее время только 10% от требующегося количества систем противовоздушной обороны, заявил президент страны Владимир Зеленский на заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает. Мы хотели бы поставок систем ПВО в разы больше. Тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо», – сказал украинский лидер.

Президент Украины также поблагодарил Германию за передачу первой системы ПВО IRIS-T SLM и Соединенные Штаты за решение поставить Киеву ЗРК NASAMS.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин указал на то, что западные страны не в состоянии быстро предоставить Украине средства противовоздушной обороны из-за нехватки запасов.

Как писал сайт KP.RU, недавно Германия поставила Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

В марте этого года США предложили Турции передать Украине системы ПВО С-400.