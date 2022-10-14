В российском МИД заявили, что США не хотят учитывать озабоченности России

Сергей Рябков указал на недоговороспособность Соединенных Штатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты демонстрируют недоговороспособность и не хотят учитывать озабоченности России. Об этом заявил в пятницу 14 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат провел параллели между сегодняшней ситуацией в отношениях России и США и Карибским кризисом.

«В том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства», - цитирует Рябкова РИА Новости.

Заместитель министра отметил, что США стремятся любыми методами обеспечить себе глобальное доминирование и патологически не желают признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов.

«Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины», - резюмировал Рябков.

Ранее испанские СМИ предупредили, что будущее стран Европы представляется «немыслимо ужасным» из-за того, что она ведет себя как колония Соединенных Штатов, подчиняя свои интересы интересам американского ВПК и обслуживанию нужд Вашингтона.

В то же время глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация на поле боя определит ход дипломатического урегулирования конфликта.