Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту взяли под стражу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пятерым подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту изменили меру пресечения – суд отправил их под арест. Об этом в пятницу 14 октября сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники. Решение вынес суд Киевского района Симферополя.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 8 декабря, уточняет агентство.

Ранее глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что установлены 12 лиц, причастных к взрыву на Крымском мосту. По мнению следствия, все они имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.

Подробности украинского теракта на Крымском мосту здесь на KP.RU.

Видео последствий ЧП на Крымском мосту после взрыва грузовика здесь на KP.RU.

После теракта на Крымском мосту Владимир Путин подписал указ, в котором поручил ФСБ охрану трех принципиально важных для Крыма объектов: моста, линии электропередач из Краснодарского края и магистрального газопровода.