РИА Новости: польские наемники кидали гранаты и стреляли в мирных жителей в Харьковской области

Житель Харьковской области рассказал, что иностранные наемники при зачистке местности стреляют по мирным жителям и бросают гранаты. Фото: REUTERS

Проводя «зачистку» в Харьковской области, польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, стреляли в мирных жителей и бросали гранаты. Об этом на условиях анонимности рассказал РИА Новости проживающий в регионе мужчина.

Собеседник рассказал агентству, что наемники появились в населенном пункте, где он живет, после перегруппировки российских войск. Их национальность мужчина определил, когда услышал польскую речь.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки», - рассказал он.

По словам мужчины, наемники бросили в его сторону гранату, а когда он, испугавшись, вскоил на мотоцикл и попытался уехать от них, стреляли вслед из автоматов и ранили в ногу. Его спасли русские солдаты, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около десятка иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попали в ловушку в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Также сообщалось, что СК установит обстоятельства гибели мирных жителей Купянска в Харьковской области, запечатленных на видео, которое выложил в социальные сети бывший командир националистического формирования ВСУ Максим Жорин.