Член администрации Запорожья Рогов рассказал, как иностранные наемники попали в ловушку

Рогов рассказал о попавших в ловушку иностранных наемниках, принимающих участие в боевых действиях со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

Около десятка иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попали в ловушку в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Группа около 10 человек - иностранцев - совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, наемники, встретив серьезный отпор, попытались отступить, но их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепёк».

«У них были раненые, а также погибшие», - рассказал Рогов, ссылаясь на видеокадры с нашлемной камеры погибшего наемника.

Ранее Рогов рассказал, что наемники из 34 государств воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Большую часть наемников составляют поляки, но все решения принимают британцы, уточнил Рогов.

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