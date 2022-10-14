Премьер Украины заявил о полном восстановлении электроснабжения в стране

Энергетические службы Украины полностью восстановили электроснабжение в стране Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Энергетические службы Украины полностью восстановили электроснабжение в стране после ударов по инфраструктуре со стороны Вооруженных сил России, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. Сейчас наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество», – написал премьер-министр Украины в Telegram.

По словам Шмыгаля, пропускная способность магистральных энергетических сетей пока снижена из-за многочисленных разрушений в ходе обстрелов. Чтобы восстановить надежность энергоснабжения, необходимо время, отметил он. Украинский премьер в этой связи призвал жителей страны уменьшить использование электричества в течение дня, особенно в утренний и вечерний пики потребления.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил о новых ударах, если Киев не прекратит террористическую деятельность в отношении РФ.

День спустя российские войска нанесли новый массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины.