Глава Запорожской области опроверг информацию об эвакуации жителей

Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации жителей Фото: Telegram-канал главы Запорожской области Евгения Балицкого

Власти Запорожской области не планируют эвакуировать жителей из региона, заявил исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий.

«В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда. Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах, все службы работают в штатном режиме», – написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий призвал население не верить фейковой информации и сохраняться спокойствие. По его словам, Запорожская область надежно защищена от любых провокаций.

Как писал сайт KP.RU, ранее исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры.

Позже в херсонской администрации заявили, что никакой эвакуации из региона не планируется.