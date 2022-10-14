Пентагон сообщил о переговорах с компанией SpaceX о продолжении работы Stralink на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Соединенных Штатов ведет переговоры с корпорацией миллиардера Илона Маска SpaceX по поводу работы спутниковой связи Stralink, сообщила журналистам официальный представитель Пентагона.

Кроме того, по ее словам, ведомство находится в диалоге с другими компаниями по этому вопросу. Как отметила представитель Минобороны США, есть и другие, не только SpaceX, структуры, с которыми Пентагон может партнерствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чем она нуждается».

Как писал сайт KP.RU, Маск подтвердил, что SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Ранее в распоряжении телекомпании CNN оказалось письмо, в котором SpaceX сообщала Министерству обороны США о планах прекратить оплачивать работу системы Starlink на Украине, а также о том, что больше не намерена предоставлять Киеву в течение неопределенного времени новые терминалы.

Между тем в офисе президент Украины пообещали найти способ сохранить работу Starlink без Илона Маска.