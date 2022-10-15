Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов

Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи. Об этом сказано в меморандуме американского президента, который в пятницу 15 октября опубликован на официальном сайте Белого дома. Документ доступен здесь.

Сообщается, что Байден уполномочил госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов. Украина получит «оборонные позиции и услуги, а также обучение», сказано в документе.

Ранее журналисты Reuters отметили, что в новый пакет американской военной помощи Украине, предположительно, войдут бронированные автомобили и боеприпасы, но значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет, несмотря на многочисленные соответствующие просьбы украинского президента Владимира Зеленского и членов его команды.

С начала российской специальной военной операции Украина получила от США военной техники, оборудования, боеприпасов и прочего уже 16,8 млрд долларов в качестве военной помощи.

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