Военная спецоперация на Украине 15 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 октября 2022 года.

Российские войска уничтожили на Николаево-Криворожском направлении колонну с техникой ВСУ. По боевым машинам нанесли удар высокоточными ракетами ЛМУР.

В офисе Зеленского заявили, что на Украину пролился «золотой оружейный дождь». Представитель офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил о крупных поставках западного оружия Киеву за последние дни.

Глава Запорожской области опроверг информацию об эвакуации жителей. Это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, отметил Евгений Балицкий.

Российские военные сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили арсенал с западным вооружением в Львовской области. Также ВС России поразили пункты временной дислокации формирования наемников «Иностранный легион» в районе Николаева.

Российские войска поразили объекты украинской системы военного управления. Удар нанесли Воздушно-космические силы РФ.