В Германии у поддержавшей спецоперацию россиянки провели обыск

В Германии к россиянке, поддерживающей спецоперацию, пришли с обыском. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компьютер и телефон изъяли полицейские при обыске в доме россиянки, поддерживающей спецоперацию на Украине, в немецком городе Ландсхуте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу баварской полиции.

Сообщается, что 30-летняя женщина подозревается в «пропаганде и прославлении» в социальных сетях действий России в отношении Украины.

«Сегодня рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее президент Латвии поддержал предложение о лишении россиян гражданства за поддержку спецоперации на Украине.

Также сообщалось, что Британия введет новые санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации на Украине.

Тем временем Валентину Терешкову лишили статуса почетного гражданина чешского города Чески-Будеевице за поддержку спецоперации.