Пленный майор ВСУ рассказал РИА Новости о мародерстве украинских военных под видом россиян

Украинские военные в Мариуполе ходили мародерствовать, нацепив на себя российскую символику, рассказал майор ВСУ. Фото: REUTERS

Украинские военные занимались мародерством, используя при этом российскую символику. Такая ситуация наблюдалась в Мариуполе, рассказал РИА Новости пленных майор ВСУ Николай Мищенко.

По словам Мищенко, который вместе с возглавляемым им батальоном морской пехоты находился на Заводе Ильича, украинские военные группами по 10-12 человек выходили в город, прикрепив к форме белые ленты, чтобы мирные жители принимали их за российских солдат. В ходе таких вылазок украинские военные отбирали у мирного населения еду и сигареты, уточнил Мищенко.

«Реактивного дивизиона бойцы, проходя возле зданий в городе, подвальных помещений, для перестраховки - вдруг там противник, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ», - добавил майор ВСУ.

Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического батальона расправились с четырьмя жителями Купянска за сотрудничество с Россией.

Также сообщалось, что польские наемники кидали гранаты и стреляли в мирных жителей в Харьковской области.

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