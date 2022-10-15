Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе 15 октября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области в субботу, 15 октября, отметив, что все экстренные службы и спасатели находятся на месте.

«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», - заявил глава Киевской областной военной администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 15 октября, украинские средства массовой информации заявили о том, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого, днем ранее, 14 октября, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Одессе, Сумской и Николаевской областях, а еще ранее сообщалось, что воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, а также в нескольких других украинских регионах, среди которых Одесская и Днепропетровская области.