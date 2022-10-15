Власти Запорожья заявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города Фото: REUTERS

В городском совете Запорожья заявили об ударе, который был нанесен по инфраструктурным объектам города.

«Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева утром в субботу, 15 октября.

Данный удар является не первым ударом по инфраструктурным объектам города за текущие сутки. Ранее Куртев сообщил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в 00.49, также заявив, что атаки продолжались и в 05.48.

Напомним, сегодня, 15 октября, украинские средства массовой информации заявили о том, что воздушная тревога объявлена по всей Украине. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области, сообщив также, что все экстренные службы и спасатели находятся на месте.