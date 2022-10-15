В России выявили первый вирус гриппа типа А - H3N2 Фото: REUTERS

В России выявили первый вирус гриппа типа А - H3N2. Об этом в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства. Она также уточнила, что штамм вируса был завезен из Египта.

"На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 - завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий", - пишет пресс-служба Роспотребнадзора со слов Поповой.

По словам главы ведомства, текущая эпидемиологическая обстановка находится в стабильном состоянии по всем респираторным инфекциям в России в преддверии нового подъема заболеваемости.

Говоря об актуальной эпидемической обстановке, Попова отметила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ на данный момент, остается достаточно стабильной.

В сообщении говорится, что в период с октября 2021 по май 2022 активность гриппа в мире была выше, чем в аналогичный период прошлого сезона, и ниже показателей периода до пандемии.

"При этом прошедший сезон характеризовался преобладанием вирусов гриппа А, тогда как доля вирусов гриппа В оставалась небольшой. Участники коллегии констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ", - написано в докладе Поповой.

Она отметила, что необходимо разработать новые методы оценки заболеваемости гриппом и ОРВИ в условиях распространения вируса SARS-CoV-2. В связи с этим глава Роспотребнадзора поручила предусматривать совершенствование инструментов и методик эпидемического надзора за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Грипп А (H3N2) - острое респираторное заболевание (ОРЗ), которое локализуется в полости носа и ротоглотки, поражает слизистую. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Среди симптомов выделяют температуру выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, ломота в теле.

Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с пандемией, За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 13 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.