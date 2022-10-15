Офис Зеленского призвал еще три региона Украины экономить электроэнергию Фото: REUTERS

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить электроэнергию. Ранее с такой же просьбой обратились к жителям Киевской области.

«Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00. Из-за последствий обстрелов, произошедших утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен», - заявил замглавы президентского офиса в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области. Позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в ходе ракетного удара серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.