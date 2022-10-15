Укрэнерго заявило о тяжелых повреждениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, 15 октября.

«Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения», - сказано в заявлении, опубликованном на странице компании в социальной сети.

В сообщении также уточняется, что сотрудники уже работают над восстановлением электроснабжения региона. Кроме того, «Укрэнерго» призывает экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00, а также быть готовыми к веерным отключениям.

Напомним, сегодня, 15 октября, украинские средства массовой информации сообщили, что воздушная тревога звучит по всей Украине. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области, а власти Запорожья заявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города.