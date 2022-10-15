Россия продолжит ежегодно выделять 400 тысяч евро на ядерные проекты МАГАТЭ Фото: REUTERS

Правительство РФ подписало указ о взносах во внебюджетный фонд МАГАТЭ в 2023-2025 годах по 400 млн евро на реализацию проектов международного уровня по инновациям для ядерных реакторов и топливным циклам. Документ размещен на сайте правовой информации 15 октября.

“Осуществлять внесение в 2023 - 2025 годах взносов Российской Федерации во внебюджетный фонд Международного агентства по атомной энергии в размере до 400 тыс. евро ежегодно для реализации по международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам Международного агентства по атомной энергии”, - говорится в документе.

Также сказано о том, что координация российского участка проектов, контроль за внесением взносов и финансирование расходов за счет бюджетных средств будет осуществлять атомная корпорация “Росатом”.

Такой же размер ежегодных субсидий на этот проект был установлен в 2021-2022 годах. А в 2020 году Россия направила порядка 24,6 млн рублей.

12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве президент России Владимир Путин заявил, что отказ Европы от атомной энергетики повлек за собой рост цен на топливо в целом. По его мнению, переход к альтернативным источника энергии необходим, однако подобные решения должны приниматься не по политическим мотивам.