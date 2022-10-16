Песков заявил, что НАТО уже "де-факто" влезла в украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс уже де-факто влезло в украинский конфликт, отметил при этом, что это никак не повлияет на цели, специальной военной операции России на Украине, которая продолжится и «будет доведена до конца».

По словам представителя Кремля, влияние Североатлантического альянса существенно усложняет ситуацию, но потенциал Москвы позволяет продолжать специальной военной операции на Украине в непростых условиях.

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело - это киевский режим, а другое дело - это потенциал НАТО», - заявил пресс-секретарь российского президента в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением Североатлантического альянса, отметив также, что блок сохранит и усилит поддержку Киеву для того, чтобы тот был в состоянии «продолжать защищаться и освобождать территорию». Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя эти слова, сказал, что Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом проекта «анти-Россия».