Россия направит в региональную группировку войск в Белоруссии около девяти тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональной группировке войск Союзного государства от России будет немногим менее девяти тысяч человек, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«В Белоруссию начали прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», – написал он в Twitter.

Напомним, российская авиация, входящая в состав региональной группировки войск Союзного государства, начала прибывать в Белоруссию.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.