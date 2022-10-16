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В мире16 октября 2022 19:28

Глава Минздрава Германии допустил закрытие больниц из-за энергетического кризиса

В ближайшие несколько месяцев у больниц возникнет острая проблема с ликвидностью, предупредил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минздрава Германии допустил закрытие больниц из-за энергетического кризиса

Глава Минздрава Германии допустил закрытие больниц из-за энергетического кризиса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больницы в Германии могут закрыться в связи с ростом цен на электроэнергию, считает министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Больницы находятся в особом положении. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему радикально, их закроют. Что можно сказать наверняка, так это то, что в ближайшие несколько месяцев у больниц возникнет очень острая проблема с ликвидностью», – заявил глава Минздрава ФРГ в эфире телеканала ARD.

Вместе с тем Лаутербах не считает правильным создавать специальный фонд для больниц подобный тому, который финансирует модернизацию Вооруженных сил Германии. По словам министра, правительство не может создавать специальный фонд для каждой сферы.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что 60% немцев опасаются проблем с оплатой счетов за электричество и газ.

Между тем с начала 2022 года в Германии обанкротились 760 компаний, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ученые Института исследования экономики имени Лейбница пришли к выводам, что на фоне энергетического кризиса в Европе их число продолжит существенно увеличиваться.