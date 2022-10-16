Зеленский рассказал, что должны делать украинцы по вечерам Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

"В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране - в среднем на 10%. Киев и область - только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить электроэнергию. До этого с такой же просьбой обратились к жителям Киевской области.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков публично сообщил о том, что соответствующий удар наносился армией РФ в рамках проведения спецоперации на Украине. Сам Путин отметил, что речь идет об ответе на террористические действия со стороны киевского режима.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.