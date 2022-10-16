Зеленский сообщил об "очень тяжелых боях" недалеко от Соледара и Бахмута

Зеленский заявил, что ВСУ ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута.

"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

До этого Зеленский заявлял, что в республиках Донбасса сложилась тяжелая ситуация для вооруженных сил Украины. В своем видеообращении украинский лидер рассказал, что наиболее тяжело приходится украинским вооруженным формированиям на Артемовском направлении.

Тем временем в ДНР сообщили об ухудшении подготовки воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников. Большую часть наемников теперь составляют «солдаты удачи», не имеющие боевого опыта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.