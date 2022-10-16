Зеленский заявил о тяжелом положении ВСУ на Артемовском направлении в ДНР

Зеленский заявил о тяжелом положении ВСУ на Донбассе. Фото: REUTERS

В республиках Донбасса сложилась тяжелая ситуация для вооруженных сил Украины. Об этом заявил в субботу 15 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский выступил с видеообращением в социальных сетях и рассказал, что наиболее тяжело приходится украинским вооруженным формированиям на Артемовском направлении.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях - особенно бахмутское направление где в последние дни держим позиции», - сказал Зеленский.

Напомним, Бахмут – украинское название города Артемовска.

Ранее Херсонские власти сообщили о провале попытки наступления ВСУ в регионе. По словам чиновников, украинским боевикам не удалось прорвать оборону ВС РФ и союзных сил.

Также сообщалось, что российские войска сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта в районе Запорожской АЭС и уничтожили до 50 украинских военных и склад с боеприпасами под Харьковом.

Тем временем в ДНР сообщили об ухудшении подготовки воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников. Большую часть наемников теперь составляют «солдаты удачи», не имеющие боевого опыта.