В Великобритании назвали Лиз Трасс "абсурдной пародией на премьер-министра" Фото: REUTERS

Обозреватель Atlantic Том Мактаг заявил, что премьер Великобритании Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны. Он назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра. Причиной такого эпитета стал отказ главы правительства от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника.

Автор признался, что впервые за свою жизнь испытал ощущение упадка Британии — потери чего-то, что нельзя компенсировать деньгами.

"Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом, <…> который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность", — говорится в публикации журналиста.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников. Официальной причины увольнения не называется, но все понимают, что этим шагом Трасс намерена определить виновного в череде кризисов, которые пережила Великобритания за 38 дней работы нового правительства.

Бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс убежден, что с приходом к власти в Британии нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой трудных кризисов.

За полтора месяца после избрания на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс восстановила против себя весь английский политический истеблишмент. Депутаты предрекают ей скорый уход, поскольку обещания снизить налоги и побороть рост инфляции и цен так и остались обещаниями. Подлил масла в огонь, разгорающийся под Лиз Трасс, Белый дом. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что нынешнюю напряженность в Британии он считает предсказуемой, а план поддержки экономики Соединенного Королевства, предложенный Трасс и ее командой, ошибочным.