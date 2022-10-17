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Политика17 октября 2022 4:23

Офицер Росгвардии сообщил об усилении обороны на береговой линии Днепра

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым местам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска усилили оборону левого берега Днепра

Российские войска усилили оборону левого берега Днепра

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России и бойцы Росгвардии усилили оборону береговой линии Днепра на всем протяжении участка соприкосновения с украинскими военными. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым местам левого берега реки. В их числе наиболее узкое место перешейка Каховского водохранилища рядом с Энергодаром, где в прошлом месяце уже пресекалась попытка высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас там выстроена глубоко эшелонированная линия обороны.

"Инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - уточнил офицер Росгвардии.

По его словам, украинские позиции находятся всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра. Оттуда ведутся обстрелы, в том числе мирных граждан, из артиллерийских систем американского производства, добавил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области была усилена защита Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны. По его оценке, ВСУ могут предпринять попытку прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.

Напомним, в конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что ВСУ не отказались от планов наступления в районе Энергодара и могут вновь попытаться форсировать Днепр. Чиновник добавил, что несколько попыток высадки украинского десанта уже были отбиты, и население региона готово снова защитить свою землю.