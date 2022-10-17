Офицер Росгвардии сообщил об усилении обороны на береговой линии Днепра

Российские войска усилили оборону левого берега Днепра Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России и бойцы Росгвардии усилили оборону береговой линии Днепра на всем протяжении участка соприкосновения с украинскими военными. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым местам левого берега реки. В их числе наиболее узкое место перешейка Каховского водохранилища рядом с Энергодаром, где в прошлом месяце уже пресекалась попытка высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас там выстроена глубоко эшелонированная линия обороны.

"Инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - уточнил офицер Росгвардии.

По его словам, украинские позиции находятся всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра. Оттуда ведутся обстрелы, в том числе мирных граждан, из артиллерийских систем американского производства, добавил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области была усилена защита Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны. По его оценке, ВСУ могут предпринять попытку прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.

Напомним, в конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что ВСУ не отказались от планов наступления в районе Энергодара и могут вновь попытаться форсировать Днепр. Чиновник добавил, что несколько попыток высадки украинского десанта уже были отбиты, и население региона готово снова защитить свою землю.