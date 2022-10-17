В Киеве прогремели два взрыва

Власти Киева сообщают о двух взрывах в центре города

Два взрыва прогремели в центре Киева. Об этом заявил глава города Виталий Кличко в понедельник, 17 октября 2022 года.

По его словам, в обоих случаях речь идет о Шевченковском районе. О повреждениях и ущербе городской инфраструктуре не сообщается.

Напомним, взрывы были слышны в Киеве и днем ранее. Об этом сообщали местные журналисты и телеграм-каналы. По их информации, в городе работали системы противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, утром 17 октября воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее сообщалось, что на прошедшем в воскресенье брифинге Минобороны заявлено об уничтожении за минувшие сутки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ряда объектов военного управления и системы энергетики Украины.