В Киевской области объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушную тревогу объявили в Киевской области, сообщила областная военная администрация.

"Воздушная тревога в Киевской области", - приводит РИА Новости сообщение администрации.

По данным украинского "5 канала", по состоянию на 6.15 воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

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