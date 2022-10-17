Запад заставил Сербию изменить позицию по санкциям против России

Белград может принять антироссийские санкции ради вступления в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад поставил Сербии жесткие условия вступления в Европейский союз, одним из которых стало принятие антироссийских санкций и, судя по заявлениям руководства страны, Белград готовится пойти на этот шаг. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России", - говорится в заявлении внешнеполитический комитет Европарламента.

На этом фоне сербский лидер Александр Вучич заявил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции "до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность".

Еще более прямолинейное заявление сделала вице-премьер государства Зорана Михайлович. По ее словам, в вопросе вступления в Евросоюз "нет никакой дилемы" и политика Белграда должна быть согласована с позицией Брюсселя, в том числе, в вопросе отношения к российской спецоперации на Украине, которую "нельзя поддержать".

Напомним, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз своим восьмым пакетом санкций против РФ фактически вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

"ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом и единственная последовательность его политики – месть свободным народам", - подчеркнул Вулин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Венгрия и Сербия проголосовали за антироссийскую резолюцию Организации объединенных наций, в которой содержится призыв к непризнанию результатов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и воссоединения этих регионов с Россией.