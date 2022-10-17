Пленный боевик "Азова"* уличил Зеленского во лжи про оборону Мариуполя

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацбатальону "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) предлагали выйти из Мариуполя, были ложью. Об этом сообщил РИА Новости пленный сержант "Азова"* Михаил Швец.

"На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца", - утверждает Швец.

По словам задержанного боевика, только после этого участники "Азова"* осознали, что являются для Зеленского всего лишь "пушечным мясом, которое тупо ставили на истребление".

Как ранее писал сайт KP.RU, боевики "Азова"* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении.

Напомним, с конца сентября 2022 года в российские следственные изоляторы доставили свыше 400 боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в четверг, 13 октября 2022 года.

*запрещенная в России террористическая организация