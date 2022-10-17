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Политика17 октября 2022 5:23

Пленный боевик "Азова"* уличил Зеленского во лжи про оборону Мариуполя

Президент Украины объявил, что предлагал нацбатальону выйти из города, но на деле был приказ стоять до конца
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацбатальону "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) предлагали выйти из Мариуполя, были ложью. Об этом сообщил РИА Новости пленный сержант "Азова"* Михаил Швец.

"На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца", - утверждает Швец.

По словам задержанного боевика, только после этого участники "Азова"* осознали, что являются для Зеленского всего лишь "пушечным мясом, которое тупо ставили на истребление".

Как ранее писал сайт KP.RU, боевики "Азова"* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении.

Напомним, с конца сентября 2022 года в российские следственные изоляторы доставили свыше 400 боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в четверг, 13 октября 2022 года.

*запрещенная в России террористическая организация