Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с брошюрой с ЛГБТ-пропагандой

Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам с ЛГБТ-пропагандой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, на которых была размещена брошюра, пропагандирующая нетрадиционные ценности среди детей. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в понедельник, 17 октября 2022 года.

"Ограничен доступ к информационным ресурсам с деструктивной брошюрой, изготовленной иностранным агентом "Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход" совместно с немецкой нежелательной организацией "Фонд им. Генриха Белля", - уточнил Пискарев.

По данному факту также возбуждено административное дело за участие в деятельности на территории страны иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России. Ее санкции предусматривают до 100 тысяч рублей штрафа.

Как ранее писал сайт KP.RU, кабинет министров РФ поддержал законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Поправки в законе о пропаганде ЛГБТ предполагают увеличение штрафов за распространение информации, не соответствующей традиционному укладу, не только среди детей, но и всех социальных групп. Помимо этого предлагается ввести ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям “нетрадиционных сексуальных ценностей” даже через книги и фильмы.

С инициативой ужесточения закона о пропаганде ЛГБТ выступал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как писал ранее сайт KP.RU, Володин считает, что закон направлен на защиту традиционных ценностей России и защищает не только детей, но и все государство от “разрушительной” силы движения ЛГБТ.