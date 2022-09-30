Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации получат работники оборонных предприятий, участвующие в выполнении гособоронзаказа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частичная мобилизация, объявленная в России, может быть завершена только в случае подписания президентом РФ соответствующего приказа. Такое разъяснение появилось на портале Объясняем.рф в пятницу 30 сентября.

Кроме того, на портале уточняется вопрос по срокам контрактов военнослужащих. Сообщается, что после окончания срока контракта военнослужащие во время частичной мобилизации должны будут продолжить службу.

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено», - сказано в сообщении.

Ранее российское правительство утвердило правила отсрочки от мобилизации для сотрудников оборонной промышленности. Отсрочку получат те, кто участвует в выполнении гособоронзаказа.

Минобороны приняло решение не привлекать к частичной мобилизации специалистов высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора. Подробности.

то подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь, читайте здесь на KP.RU.

Кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу в рамках частичной мобилизации, узнайте здесь.