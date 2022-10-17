Экономист Шульц предрек распад Евросоюза из-за действий Германии

Берлин обвинили в действиях, направленных на распад Евросоюза Фото: Shutterstock

Решение Берлина направить 200 млрд евро на поддержку немецкой промышленности стало одним из наиболее решительных шагов к распаду Евросоюза. Такое мнение выразил чешский экономист Ярослав Шульц в интервью изданию Parlamentni listy.

"Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их в принципе не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", - аргументировал Шульц.

По словам эксперта, тем самым Берлин дал понять остальным участникам ЕС, что "Германия прежде всего", и этот сигнал не может остаться незамеченным.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился с критикой в адрес Германии за намерение Берлина направить 200 млрд евро на поддержку немецкой промышленности.

Глава польского правительства напомнил, что в предыдущие кризисы власти ФРГ поучали партнеров по Евросоюзу, призывая не использовать собственные финансовые механизмы, так как это увеличивает долг бюджета ЕС. Политик добавил, что его мнение разделяют несколько других европейских лидеров.

Напомним, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил мнение, что решение Украины о прекращении экспорта энергии в страны Евросоюза может привести к разбалансировке Европейского рынка электроэнергии.

По его мнению, вероятнее всего, цена за электроэнергию станет "астрономической", а некоторые страны могут покинуть ЕС.