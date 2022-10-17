Региональная группировка войск начала сосредоточение в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместная региональная группировка войск Союзного государства начала сосредоточение на территории Белоруссии, сообщили государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет в полном масштабе ее развернуть или нет», – сказал он журналистам.

Как отметил Вольфович, никакого «ударного кулака» для атаки на Украину российскими войсками не создается. По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии, основу региональной группировки войск составляют белорусские Вооруженные силы по штату мирного времени.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Напомним, Россия направит в региональную группировку войск до 170 танков и около ста орудий.