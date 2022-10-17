«Справедливая Россия – За правду» готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ Фото: Тимур ХАНОВ.

Парламентская фракция «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили глава фракции СРЗП Сергей Миронов.

«Предлагаю ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Инициатива о введении высоких штрафных санкций за пропаганду ЛГБТ правильная, но я считаю, что надо идти дальше и вводить уголовную ответственность. Для принятия поправок в законодательство предлагаю создать межфракционную рабочую группу, чтобы вносить в Госдуму общий законопроект от имени депутатов всех фракций», – написал он в Telegram.

По словам Миронова, в настоящее время ведется «борьба за будущее России и борьба за будущее человечества». Как считает парламентарий, пропаганда ЛГБТ является духовной, информационной и идеологической войной Запада с РФ. Депутат заявил, что одних штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений будет недостаточно, поскольку «сторонники идеологии ЛГБТ при поддержке своих западных кураторов заплатят любые штрафы».

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России поддержало ужесточение ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Тем временем Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с брошюрой с пропагандой ЛГБТ.