CNR: США никогда не смогут «наказать» Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+ Фото: REUTERS

Соединённые Штаты никогда не смогут «наказать» Саудовскую Аравию за решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и не решатся испортить с арабской страной двусторонние отношения.

«Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф», — говорится в материале Китайского национального радио (CNR)

При этом китайские обозреватели отметили, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти окажет негативный эффект на американскую экономику, однако «отомстить» Саудовской Аравии США не смогут.

Ранее ведущий Fox News Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме. Он также усомнился, что у Белого дома есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации.

Напомним, организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания членов организации.

Это рекордное сокращение с 2020 года! Тогда спрос на нефть рухнул из-за пандемии, и причина снижения добычи была понятна: столько черного золота миру было просто не нужно. Сейчас причины сокращения добычи нефти уже другие. Хотя и похожие. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU