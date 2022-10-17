Цены на газ в Европе опустились до рекорда Фото: REUTERS

Цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу долларов, это рекордно низкий показатель с 20 июня. Об этом в понедельник, 17 октября, свидетельствовали данные площадки лондонской биржи ICE.

Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 6,4%, до отметки около 1333 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 18.17 мск их стоимость составляла 1288 доллара (-9,5%).

Как ранее писал сайт KP.RU, западный обозреватель Сэл Гилберти пришел к выводу, что экономика каждой отдельной страны-участницы ЕС столкнется с опустошением из-за резкого падения экспорта газа из России по “Северному потоку”.

По его оценке, жители холодных европейских регионов пострадают сильнее всего. Их ждет тяжелая зима, пережить которую они не смогут без больших затрат.

Напомним, американские журналисты ожидают, что Соединенные Штаты могут получить выгоду от рецессии в Европейском союзе, где сейчас испытывают нехватку российского газа.