Зеленский заявил, что в результате ударов в стране наблюдаются новые перебои с электроэнергией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в стране наблюдаются новые перебои с электроэнергией.

По его словам, ракетные удары привели к "новым перебоям". "Но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский президент призвал граждан сознательно пользоваться электричеством.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Информацию об этом распространили жители города в социальных сетях. Также сведения о взрывах официально подтвердил и представляющий Одессу в Верховной Раде депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» отмечает, что причиной взрывов якобы стали «прилеты по окраине Одессы». Какой именно объект мог быть поражен ракетным ударом, не сообщается.

Как писалс айт KP.RU, ночью 17 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.