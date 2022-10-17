На Украине объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога сегодня, 17 октября, объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Нет уже никаких сомнений в том, что украинские власти и в Киеве, и на местах сейчас решают сложную задачу скрыть реальный ущерб от российских ударов крылатыми ракетами и беспилотниками. Отчасти этим целям служат и перебои с электропитанием и интернетом, и запрет на выкладывание фото и видео результатов прилетов в Сети. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.