Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской противовоздушной обороне Фото: Соцсети

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины.

"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.

Напомним, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.

* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.