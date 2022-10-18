Оперштаб: под завалами в жилом доме в Ейска могут быть люди Фото: Соцсети

Под завалами в жилом доме в Ейска могут быть люди, заявили в штабе на месте ЧС, сообщает ТАСС.

"Под завалами, по предварительным данным, могут оставаться люди. Спасателям надо обследовать еще два этажа", - сказал представитель штаба.

Как передает корреспондент агентства, спасатели обнаружили несколько тел погибших.

Как рассказывал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, поздно вечером глава МЧС Александр Куренков прибыл на место ЧП в Ейске, где самолет упал в жилой массив. Министр, как сообщила «Комсомольской Правде» пресс-служба ведомства, оценил положение дел, проконтролировал работы по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.