Глава МЧС заявил, что взрыва после падения Су-34 в Ейске не было Фото: Соцсети

Глава МЧС России Александр Куренков заявил ,что взрыва после падения самолёта Су-34 в жилом массиве Ейска не было.

По его словам, при падении самолёт ударился о дом и разрушился, в результате чего произошёл разлив горючего.

«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — сказал он, отметив, что пожар произошёл в результате разлива горючего.

Как рассказывал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, поздно вечером глава МЧС Александр Куренков прибыл на место ЧП в Ейске, где самолет упал в жилой массив. Министр, как сообщила «Комсомольской Правде» пресс-служба ведомства, оценил положение дел, проконтролировал работы по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.