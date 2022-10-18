NI: Украина не продержится даже месяц без военной помощи США и НАТО

Без поставок оружия из США Украина не выстоит и месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не продержится даже месяц без военной помощи со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в журнале National Interest (NI) гендиректор издания Дмитрий Саймс.

"Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц", - подчеркнул Саймс.

Он также назвал ошибкой решение Байдена предоставить Киеву право вето на соглашения Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту.

По оценке генерального директора NI, необходимо найти способ мирного урегулирования ситуации, так как она в любой момент может выйти из-под контроля.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что возможные поставки вооружения Украине со стороны Израиля станут опрометчивым шагом. Политик подчеркнул, что это приведет к разрушению российско-израильских отношений.

Напомним, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан уверен, что Соединенным Штатам придется сократить поставки вооружения Украине на фоне истощения собственных запасов оружия. Эксперт пришел к таким выводам на основе информации об оставшихся запасах оружия в США и о промышленных мощностях государства.