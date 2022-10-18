Власти Кривого Рога сообщили о взрывах в городе

В Кривом Роге прогремели взрывы Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул в своем телеграм-канале во вторник, 18 октября 2022 года.

По словам чиновника, громкие хлопки слышны в северной части Кривого Рога. В городе объявлена воздушная тревога. О повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе ничего не сообщается.

Напомним, воздушная тревога также объявлена в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что сотни населенных пунктов на Украине обесточены в результате ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, ударам подверглись объекты энергетики трех областей – Киевской, Днепропетровской и Сумской.