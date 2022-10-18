Офис Зеленского заявил о двух "прилетах" по инфраструктуре в Днепропетровске

На Украине сообщают о "прилетах" по объекту энергетике в Днепропетровске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Днепропетровске сообщают о двух "прилетах" по энергетической инфраструктуре города. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 18 октября 2022 года.

По данным украинских чиновников, имеются серьезные повреждения на объекте энергетики. Других данных не приводится.

Напомним, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Соответствующую информацию приводят местные средства массовой информации.

Как писал сайт KP.RU, взрывы прогремели в северной части Кривого Рога, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве пропало электричество. Энергии нет и в ряде населенных пунктов Николаевской области. Причины отключения света не приводятся.