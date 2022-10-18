Пленные бойцы ВСУ сообщили о хорошем обращении с ними в России

Пленные украинские военные сообщили о хорошем обращении в России Фото: REUTERS

Сдавшиеся в плен военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали журналистам об условиях содержания. Как сообщает РИА Новости, пленные утверждают, что с ними хорошо обращаются и кормят не хуже, чем дома.

По их словам, они ожидали худшего отношения, так как украинское командование их пугало издевательствами.

"Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом, - рассказал Николай Швец. - А говорили, что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться".

Другой собеседник издания из числа военнопленных подтвердил его оценку. Николай Дьяченко признал, что с ним обращались корректно, не били и давали пить воду.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 военнослужащих вернулись в Луганскую народную республику в результате обмена пленными с Украиной. Военных доставили в госпиталь для реабилитации и оказания медицинской помощи после истязаний в украинском плену.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что военнопленные из Донецкой Народной Республики содержатся на Украине в "жутчайших условиях". В связи с этим чиновник пообещал, что власти республики совместно с руководством РФ будут добиваться возвращения домой всех захваченных ВСУ жителей и военнослужащих из Донбасса.