Глава МВД Сербии обвинил ЕС в лицемерии и угрозах в адрес Республики

Министр внутренних дел Александр Вулин назвал политику ЕС в визовом и иммигрантских вопросах лицемерием Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин обвинил Евросоюз (ЕС) в лицемерии касательно визовой политики в отношении Республики и мигрантов в целом. Заявление главы МВД опубликовала пресс-служба ведомства.

"Угрозы, которые нам поступают из Европейского союза, что нам снова введут визы и отменят визовую либерализацию, настолько же не соответствуют действительности, насколько лицемерны. Если проблема Европейского союза в том, что через Сербию прошли около 500 граждан Бурунди, попросивших убежище, тогда, вероятно, еще большая проблема - несколько миллионов людей, которые приехали из Сирии или Афганистана”, - сказал глава МВД Сербии, уточняя, что не его страна “начала войну в Сирии” и “не Сербия господствовала в Афганистане 20 лет”. Он также обратил внимание в этом ряду на след ЕС в "арабской весне" в Тунисе, откуда в Сербию также приезжают мигранты.

Министр Вулин заявил во время выступления, что у ЕС нет основания наказывать Сербию за отказ вводить санкции против России и при этом не признавать Косово.

“Пусть тогда найдет (союз) хотя бы правдивую причину. Достаточно они (ЕС) были лицемерными и лживыми", - подчеркнул министр.

Сегодня, 18 октября, Сербии поставили жесткие условия вступления в Европейский союз, одним из которых стало принятие антироссийских санкций и, судя по заявлениям руководства страны, Белград готовится пойти на этот шаг.

Президент Сербии Александр Вучич же считает, что внешнее давление на Белград не прекратится даже в случае введения страной санкций в отношении России.