Подавляющее большинство французов проголосовали против поставок оружия Украине

Накануне в Париже началась многочисленная забастовка. Участники акций выступают за снижение стоимости газа и электроэнергии и отмена антироссийских санкций, приведших к невиданному росту цен.

В эфире национального телевидения Франции "на злобу дня" провели опрос по поводу дальнейших поставок вооружения Украине. Вопрос, который задали зрителям канала, звучал так: "Эскалация напряженности с Путиным: должна ли Франция продолжать вооружать Украину?" Результаты опроса показали, что 76,7% участников опроса против поставки оружия Украине.

Это вызвало удивление ведущего эфира - он уставился на результаты, а затем изумлённо посмотрел на экспертов в студии.

Кстати, ранее газета Le Monde со ссылкой на мнение высокопоставленных военных и экспертов сообщила, что Вооруженные силы Франции из-за поставок оружия Украине столкнулись с острой нехваткой артиллерии и боеприпасов, что делает страны уязвимой в случае участия в "конфликте высокой интенсивности".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.