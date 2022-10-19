Боррель извинился за «расистское» высказывание: "На Украине тоже есть джунгли" Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на критику официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, которому не понравились его «расистские» высказывания. Боррель назвал Европу «садом», а окружающий мир — «джунглями».

«Моя ссылка на „джунгли“ не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, „джунгли“ есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — говорится в комментарии политика.

Он принес извинения тем, кто понял его фразу как проявление «колониального европоцентризма». По словам дипломата, Запад действительно иногда нарушал международное право.

Напомним, накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя внешнеполитическую идею объединения, назвал Европу садом, а весь остальной мир - джунглями, жители которых могут совершить вторжение в сад, если не поддерживать диалог.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вполне заслужил право называться самым правдивым политиком в руководстве ЕС, да чего там мелочиться, и НАТО, потому что союз и блок - как сиамские близнецы. Последнее его откровение прозвучало в Мадриде, где он, выступая в одном из фондов, признал, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. Понятно, что речь, прежде всего, о заверениях Запада в том, что после воссоединения Германии альянс «ни на дюйм» не расшириться на восток. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.